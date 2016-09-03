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    Ерохин: «Игроки сборной России стремятся изменить отношение болельщиков»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин отметил, что при новом наставнике Станиславе Черчесове в национальной команде стало больше дисциплины. Игрок «Ростова» подчеркнул, что все футболисты своим трудом стремятся изменить отношение к сборной после провального выступления на чемпионате Европы во Франции.

    – Когда в прошлый раз сюда приезжал, мы обыграли Швецию и Лихтенштейн. Все были на позитиве, полны эмоций, смотрели в будущее с оптимизмом. Сейчас новый тренер внес изменения, состав серьезно обновился. Думаю, станем меняться в лучшую сторону, потому что Станислав Саламович все держит в кулаке. Мы провели первый матч под его руководством и теперь должны прибавить. До следующей встречи с Ганой пристально изучим схему, притремся друг к другу и выступим лучше.

    – Да – но не всем футболистам нравится, когда они оказываются в ежовых рукавицах.

    – Я бы не сказал, что сейчас у нас слишком суровые условия. Черчесов держит команду в тонусе, чтобы у ребят не пропадала страсть, желание на тренировках и в играх. Именно в этом компоненте можно прибавлять. Обстановка в коллективе вполне рабочая, но и без шуток не обходится.

    – Вот вы говорите, что после побед над Швецией и Лихтенштейном все с оптимизмом ждали чемпионата Европы. А теперь после Франции имидж нужно восстанавливать, реабилитироваться перед болельщиками.

    – Все хотят своим трудом изменить отношение людей к сборной – хотим, чтобы в нас верили и говорили о национальной команде в положительном ключе. Мы все понимаем и станем работать над этим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2016 07:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 сентября 2016, 13:46

      Ерохин: «Игроки сборной России стремятся изменить отношение болельщиков. Теперь мы пьем шампанское по-дешевле.»

      -1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 сентября 2016, 11:11

      никогда миллионер не будет выкладываться по полной за пахаря а в сборной все миллионеры ( а нужны пахари) вывод черчес ничего не изменит чуток шевелиться начнут но эмитация футбола это не футбол

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2016, 09:54

      Дисциплина в сборной главный аргумент, но нужна еще грамотная мотивация игроков.....очень важно как Черчесов все это выстроит...удачи нашей сборной)))

      -1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 сентября 2016, 09:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как по мне, так лучше бы Слуцкого оставили при условии покинуть ЦСКА. Думаю, он бы смог реабилитироваться.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +27

      MixterFS > BoltCX 3 сентября 2016, 10:38

      Ты даун?

      3
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > BoltCX 4 сентября 2016, 16:31

      Да ему даже Газмяс нельзя доверить ,загубит команду ,а ты о сборной говоришь........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 3 сентября 2016, 09:10

      Мы на Вас надеемся!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 сентября 2016, 09:08

      Удачи нашей сборной!

      -2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 3 сентября 2016, 08:59

      Вот ,когда эти козлины,
      вернут бабки своим болелам за французское позорище,
      а многие может и год копили на ЕВРО,тогда можно и порассуждать
      об отношениях,а пока одни сношения!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 сентября 2016, 07:47

      С такой игрой хоть и новым относительно составом сложно что изменить. Нужно новое поколение вырастить.

      -1
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