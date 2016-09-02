«Burger King» предложил «Зениту» 500 миллионов за смену названия, но получил отказ

Мда, зеня как всегда клоуны... Не могли нормально ответить отказом, так ответили на это как малолетняя школота, да ещё и на всеобщее обозрение... Такие вещи лишний раз доказывают что зеня через чур избалован баблом, которое приходит задаром... Некоторые клубы ищут спонсоров, чтобы продержаться на плаву, а синит ведят себя как продавшаяся зазнавшаяся соска...
Компания «Burger King» направила в адрес «Зенита» письмо с предложением клубу сменить название на «Зенит-Бургер Кинг». За это команде из Санкт-Петербурга было предложено 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.
На это «Зенит» ответил отказом в своем Twitter.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 сентября 2016 г.