«Burger King» предложил «Зениту» 500 миллионов за смену названия, но получил отказ

Компания «Burger King» направила в адрес «Зенита» письмо с предложением клубу сменить название на «Зенит-Бургер Кинг». За это команде из Санкт-Петербурга было предложено 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

На это «Зенит» ответил отказом в своем Twitter.