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    «Burger King» предложил «Зениту» 500 миллионов за смену названия, но получил отказ

    Компания «Burger King» направила в адрес «Зенита» письмо с предложением клубу сменить название на «Зенит-Бургер Кинг». За это команде из Санкт-Петербурга было предложено 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

    На это «Зенит» ответил отказом в своем Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 21:56
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 сентября 2016, 16:45

      Мда, зеня как всегда клоуны... Не могли нормально ответить отказом, так ответили на это как малолетняя школота, да ещё и на всеобщее обозрение... Такие вещи лишний раз доказывают что зеня через чур избалован баблом, которое приходит задаром... Некоторые клубы ищут спонсоров, чтобы продержаться на плаву, а синит ведят себя как продавшаяся зазнавшаяся соска...

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > ivanthebest 3 сентября 2016, 23:33

      Мда,свинина только понять этого не могла..Они оскорбили этим предложением,какая то ссаная сеть кафешек, еды причём дерьмовой,хотела залезть в лейбл топ команды,ещё и за 500 лямов...Ответить на это обычным отказом было бы глупо.

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 сентября 2016, 13:58

      Лучше б Кубани предложили. Там руководство бы быстренько денежки распилили

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 сентября 2016, 10:26

      Какое заманчивое предложение....

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 сентября 2016, 10:11

      Зениту-2 предложите им деньги нужны

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 3 сентября 2016, 08:37

      В долларах надо предлогать , а так не катит

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 сентября 2016, 08:32

      Потом ещё предложили бы играть на поле в костюмах сосики))))

      8
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      Рейтинг: +186

      KROFF 3 сентября 2016, 08:10

      Чем вам Бургер-Кинг Ростов не нравится! Нам пофиг с каким названием свинину с конями жарить, лишь бы денег давали.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 сентября 2016, 08:09

      даже газпром себе такого не позволяет

      1
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      Рейтинг: +44

      AlMann 3 сентября 2016, 08:03

      Не к тем обратились, нужно было предлагать сменить название Спаму - им-то все равно, и так уже свинина.

      -3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 сентября 2016, 07:46

      :-)

      -3
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