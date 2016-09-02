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    Алдонин: «Я бы не стал делать из лидерства «Спартака» сенсацию»

    Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о лидерстве «Спартака» после пяти туров Премьер-лиги.

    – Я бы сейчас не стал делать из этого сенсацию. Порой читаешь какие-нибудь интервью, и тот или иной специалист пророчит победу в чемпионате той или иной команде. Но я думаю, что делать какие-то серьезные выводы после старта чемпионата, наверное, все-таки рановато. То, что «Спартак» составит конкуренцию действующему чемпиону и призерам прошлого сезона, это безусловно.

    – В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом», в который вернулся Юрий Семин. В годы, когда командой руководил Семин, противостояние ЦСКА и «Локомотива» было одним из самых захватывающих в чемпионате. Вернутся ли эти времена?

    – Мне бы хотелось, чтобы так и было, чтобы Юрий Павлович собрал вокруг себя команду и чтобы она боролась за золото. От этого только выиграл чемпионат: чем больше сильных команд, тем лучше для него, тем лига становится интереснее.

    – Кого считаете фаворитом предстоящего дерби, «Спартак» или «Локомотив»?

    – Мне как игроку, который много лет выступал за ЦСКА, конечно, было бы хорошо, чтобы они вничью сыграли. Если же объективно, то хотелось бы, что бы команды подарили болельщикам зрелищный футбол, и пусть победит сильнейший.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.09.2016 20:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 3 сентября 2016, 12:14

      Есть инфа, что будет аншлаг! Однозначно будет победа Спартака, счет 2:0 или 1:0. Семин хороший тренер, но 10 дней не хватит поставить игру, соответственно ожидаем "автобус" от Локо!

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      Рейтинг: +504

      alex-76 3 сентября 2016, 08:51

      Лидерство "Спартака" это временно.....
      А в дерби победит сильнейший.
      Удачи и победы нашим парням!

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      Рейтинг: +433

      ssspartak > alex-76 3 сентября 2016, 10:44

      всё верно, удачи вашим парням ;-)

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > alex-76 3 сентября 2016, 12:18

      Лидерство Спартака это работа проделанная тренером и игроками на поле, ты видишь 10/1 забитые/пропушеные! Рубин отскочил 1:1; Арсенал, Краснодар, К.Советов, Анжи были биты со счетом 9:0)

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > alex-76 3 сентября 2016, 12:19

      А вашим парням "УДАЧА" не помешает )))

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 3 сентября 2016, 07:12

      Интересный матч с точки зрения реальной готовности обеих команд!

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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 сентября 2016, 00:29

      Матч обещает быть качественным но при имущество у Спартак, как по составу так и по 45 тысячам болельщиков на стадионе.

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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 2 сентября 2016, 23:42

      Мужсткой комментарий, что для Спартака, что для Локомотива это вызов, кто выиграет будет на ходу, если будет ничья, останется много вопросов, вполне серъезный матч для 5-го тура.

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