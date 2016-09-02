Балотелли: «Я не представляю никакого риска»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал свой переход во французский клуб из «Ливерпуля», который состоялся в последний день трансферного окна.

«Моя биография отличается от того, что было написано обо мне. Я не представляю никакого риска. Да, у меня были проблемы с физической формой. Но риск? Нет. Я говорил с главным тренером, он действительно хотел приобрести меня. Надеюсь, в этом году все будет хорошо», – заявил Балотелли.