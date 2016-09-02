Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балотелли: «Я не представляю никакого риска»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал свой переход во французский клуб из «Ливерпуля», который состоялся в последний день трансферного окна.

    «Моя биография отличается от того, что было написано обо мне. Я не представляю никакого риска. Да, у меня были проблемы с физической формой. Но риск? Нет. Я говорил с главным тренером, он действительно хотел приобрести меня. Надеюсь, в этом году все будет хорошо», – заявил Балотелли.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2016 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 2 сентября 2016, 22:57

      мне кажется Марио уже давно взялся за голову, просто уже не получается выйти на былой уровень

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 сентября 2016, 21:59

      Может за ум взялся пора бы уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 сентября 2016, 19:29

      Классный игрок,но с пулей в голове

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 сентября 2016, 19:12

      Если за голову возьмешься тогда все хорошо будет

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11