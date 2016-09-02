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    Сарсания: «Уход Халка, Мусы и Гарая сделал наш футбол значительно слабее»

    Бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания оценил трансферную кампанию российских клубов в летнее межсезонье.

    «Уход Халка, Мусы и Гарая – главные трансферы в России за это лето. К сожалению, наш футбол однозначно стал слабее после ухода таких звезд. Из тех, кто пришел, я бы выделил Фернандо из «Спартака», – футболист неплохого уровня, способный усилить красно-белых. Из внутренних переходов выделю трансфер Новосельцева в «Зенит» и Денисова в «Локомотив».

    Я бы отметил не активность клубов, а уровень переходов. Если сравнить ушедших звезд с игроками, которые приехали, можно заключить, что общий уровень нашего футбола усреднился», – сказал Сарсания.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2016 17:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 сентября 2016, 00:38

      По-моему наш футбол уровнялся и разница в классе между лидерами пропала и победит тот кто будет лучше готов физически и тактически и будет выкладываться в каждом матче. Наконец-то эра Газпрома канула.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 сентября 2016, 20:52

      ...надо быть честным: не наш футбол стал слабее, а конкретно футбол зенита и цска!!!

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