Пятов: «Не помню, когда в последний раз Украина играла в футбол, который приносил удовольствие»

Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов дал понять, что недоволен качеством игры национальной команды в последних матчах.

«Не помню, когда в последний раз сборная играла в футбол, который приносил удовольствие. Вроде и добивались какого-то результата, но даже с командами, ниже классом, не играли, а мучались», – сказал Пятов.

Напомним, что 5 сентября подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Исландии.