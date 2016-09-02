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    Пятов: «Не помню, когда в последний раз Украина играла в футбол, который приносил удовольствие»

    Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов дал понять, что недоволен качеством игры национальной команды в последних матчах.

    «Не помню, когда в последний раз сборная играла в футбол, который приносил удовольствие. Вроде и добивались какого-то результата, но даже с командами, ниже классом, не играли, а мучались», – сказал Пятов.

    Напомним, что 5 сентября подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Исландии.

    Источник: Facebook.com

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    02.09.2016 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 сентября 2016, 21:30

      А я постарше, я - помню: во времена СССР. И называлась эта сборная - киевское "Динамо", которое было усилено рядом футболистов со всего Советского Союза.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > cska-62 2 сентября 2016, 23:46

      Кстати, да "Киевское"!

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