«Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском» 21 сентября, «Тамбов» с «Зенитом» встретятся днем позже

Стали известны точные даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России. Стоит отметить, что большая часть игр пройдет в среду 21 сентября.
Точное время начала каждого из матчей станет известно позже.
Кубок России. 1/16 финала
21 сентября
«Динамо» (Москва) – «Ростов»
«Тосно» – «Арсенал»
«Химки» – «Локомотив»
«Мордовия» – «Анжи»
«Факел» – «Терек»
«Спартак» (Нальчик) – «Краснодар»
«Волгарь» – «Оренбург»
«Енисей» – ЦСКА
«Сибирь» – «Томь»
«СКА-Хабаровск» – «Спартак»
«Энергомаш» – «Уфа»
«Челябинск» – «Урал»
«Волга» Ул. – «Амкар»
22 сентября
«Шинник» – «Крылья Советов»
«Тамбов» – «Зенит»
«Чита» – «Рубин».
Источник: ФНЛ