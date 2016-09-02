«Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском» 21 сентября, «Тамбов» с «Зенитом» встретятся днем позже

Стали известны точные даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России. Стоит отметить, что большая часть игр пройдет в среду 21 сентября.

Точное время начала каждого из матчей станет известно позже.

Кубок России. 1/16 финала

21 сентября

«Динамо» (Москва) – «Ростов»

«Тосно» – «Арсенал»

«Химки» – «Локомотив»

«Мордовия» – «Анжи»

«Факел» – «Терек»

«Спартак» (Нальчик) – «Краснодар»

«Волгарь» – «Оренбург»

«Енисей» – ЦСКА

«Сибирь» – «Томь»

«СКА-Хабаровск» – «Спартак»

«Энергомаш» – «Уфа»

«Челябинск» – «Урал»

«Волга» Ул. – «Амкар»

22 сентября

«Шинник» – «Крылья Советов»

«Тамбов» – «Зенит»

«Чита» – «Рубин».