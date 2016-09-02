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    Определены даты и время начала матчей 7-12-го туров чемпионата России

    Стало известно о времени начала матчей 7-12 туров российской футбольной Премьер-лиги.

    7-й тур

    16 сентября (пятница)

    «Оренбург» – «Спартак « – 17:00

    «Локомотив» – «Уфа» – 19:30

    17 сентября (суббота)

    «Томь» – «Арсенал» – 14:00

    «Урал» – «Анжи» – 16:30

    «Терек» – «Амкар» – 19:00

    18 сентября (воскресенье)

    «Крылья Советов» – ЦСКА – 17:15

    «Краснодар» – «Ростов» – 20:00

    19 сентября (понедельник)

    «Зенит» – «Рубин» – 19:30

    21, 22 сентября (среда, четверг)

    Матчи 1/16 финала Кубка России

    8-й тур

    24 сентября (суббота)

    ЦСКА – «Краснодар» – 17:00

    «Ростов» – «Локомотив» – 21:30

    25 сентября (воскресенье)

    «Оренбург» – «Урал» – 12:00

    «Арсенал» – «Терек» – 14:30

    «Спартак» – «Уфа» – 17:00

    «Анжи» – «Зенит» – 19:30

    26 сентября (понедельник)

    «Амкар» – «Крылья Советов» – 17:00

    «Рубин» – «Томь» – 19:30

    27, 28 сентября (вторник, среда)

    2-й тур группового этапа Лиги Чемпионов

    29 сентября (четверг)

    2-й тур группового этапа Лиги Европы

    9-й тур

    1 октября (суббота)

    «Томь» – «Урал» – 12:00

    « Крылья Советов» – «Анжи» – 14:30

    «Локомотив» – «Арсенал» – 17:00

    «Терек» – «Оренбург» – 19:30

    2 октября (воскресенье)

    «Уфа» – «Амкар» – 14:00

    «Зенит» – «Спартак» – 16:30

    «Краснодар» – «Рубин» – 19:00

    «Ростов» – ЦСКА – 21:30

    3–11 октября Сбор сборной команды России:

    10-й тур

    14 октября (пятница)

    ЦСКА – «Уфа» – 19:30

    15 октября (суббота)

    «Амкар» – «Локомотив» – 14:30

    «Рубин» – «Крылья Советов» – 17:00

    «Спартак» – «Ростов» – 19:30

    16 октября (воскресенье)

    «Урал» – «Зенит» – 14:00

    «Оренбург» – «Томь» – 16:30

    «Арсенал» – «Краснодар» – 19:00

    17 октября (понедельник)

    «Анжи» – «Терек» – 19:30

    18, 19 октября (вторник, среда)

    3-й тур группового этапа Лиги Чемпионов

    20 октября (четверг)

    3-й тур группового этапа Лиги Европы

    11-й тур

    21 октября (пятница)

    «Крылья Советов» – «Арсенал» – 18:00

    22 октября (суббота)

    «Томь» – «Анжи» – 12:00

    «Уфа» -«Ростов» – 14:30

    «Урал» – «Спартак» – 17:00

    «Терек» – «Рубин» – 19:30

    23 октября (воскресенье)

    «Локомотив» – ЦСКА – 16:30

    «Краснодар» – «Амкар» – 19:00

    24 октября (понедельник)

    «Зенит» – «Оренбург» – 19:30

    26, 27 октября (среда, четверг)

    Матчи 1/8 финала Кубка России

    12-й тур

    29 октября (суббота)

    «Амкар» – «Ростов» – 15:30

    «Спартак» – ЦСКА – 18:00

    30 октября (воскресенье)

    «Урал» – «Терек» – 12:00

    «Арсенал» – «Уфа» – 14:30

    «Зенит» – «Томь» – 17:00

    «Анжи» – «Краснодар» – 19:30

    31 октября (понедельник)

    «Оренбург» – «Крылья Советов» – 17:00

    «Рубин» – «Локомотив» – 19:30.

    Источник: РПЛ

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    02.09.2016 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 сентября 2016, 16:11

      Почему Ростов дома играет в 21.30 , лето вроде закончилось? Неудобно.

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