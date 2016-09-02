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    Трефилов: «Спасибо Дзюбе, благодаря ему я прославился»

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на предложение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы возглавить национальную команду по футболу.

    – Вы слышали, как отозвался о вас Артем Дзюба?

    – Спасибо ему! Я хоть прославился. И министру спасибо, тоже славы мне добавил. Но я клянусь: не хотел трогать футбол. Вот напишите черными чернилами, крупно: «Трефилов не хотел трогать футбол! Не хотел!»

    Я вел разговор о российских тренерах: давайте покопаемся, поищем у себя, прежде чем кидаться на иностранных специалистов. Ан нет, мы сразу бросаемся на иностранцев. А я уже много раз говорил, что с каждым новым приходом игрока или тренера оттуда у нас в загашнике не остается ничего, кроме дыры в бюджете и дыры на поле. Он ушел и что оставил? Талантливую молодежь воспитал? Нет. А зачем звали?

    Источник: «Советский спорт»

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    02.09.2016 13:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 сентября 2016, 22:54

      ...ребята, вы же понимаете, почему трефилов ни когда не будет тренером сб. россии по футболу!!! он даже тренером клуба рфпл не будет!!!...потому, что трефилов занимается спортом, а мутко - бизнесом!!!!

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 сентября 2016, 18:37

      Трефилов - Глыбища! Добыл-таки золота для страны, да еще в какой красивой борьбе! Уважаю!!!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ШарКий вояж в ТуЛузу 2 сентября 2016, 22:51

      ...респект, коняшка!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2016, 17:52

      ну а Трефилову большое спасибо за девченок!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2016, 17:51

      а почему иностранные тренеры должны воспитывать и подымать молодых их не для этого сюда приглашают пусть молодых подымают Писаревы Карпины Широковы или Мостовые ан нет им не охота возиться с детишками им лучше по ТВ критиковать и учить как надо жить и играть а таких бездарей у нас после окончания футбола куева туча

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      Рейтинг: +176

      gencha19 2 сентября 2016, 17:39

      Дзюбу надо к девкам в гандобол что б научили играть в футболе от него никакого толку.

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      Рейтинг: +345

      Totti11 2 сентября 2016, 14:32

      читал его интервью! Очень мужик! Вот так про него скажу.... Мало таких у нас в спорте. А жаль!!! Побольше бы......

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2016, 13:55

      Объективно все сказал.

      6
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 сентября 2016, 13:49

      Трефилов прав.

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