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    Гранат, Гуйе и Григорьев – в заявке «Ростова» на Лигу чемпионов

    «Ростов» заявил 22 футболиста в основной список для участия команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

    Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Папа Гуйе, Владимир Гранат, Сесар Навас.

    Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Саид Эзатолахи, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан.

    Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз.

    Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Дмитрия Кириченко сыграют с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.09.2016 13:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 сентября 2016, 16:56

      Нормально) Как сказал бы ресторатор: "Пошумим! пожалуйста")

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 2 сентября 2016, 15:20

      В общем, господа из "Зенита" удружили. Теперь господину Новосельцеву комплименты дают в большом количестве. Не рано ли? Связке Бердыев - Кириченко придётся крепко поломать голову над линией обороны и не только. В Мюнхене "Ростов" будет иметь бледный вид. Очень жаль.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Леонид К.. 2 сентября 2016, 15:58

      с чего собственно вы решили, что в ростовской команде существуют "связки"?
      Бердыев взял шефство над Кириченко????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Dinamo107 > Леонид К.. 2 сентября 2016, 16:54

      Бердыев же сказал что прекращает консультацию Ростова

      0
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Dinamo107 2 сентября 2016, 17:20

      А в грозном он что по твоему делал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Dinamo107 2 сентября 2016, 18:07

      Когда?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Denros > Зенит оле оле ола 3 сентября 2016, 01:51

      Ну ты же опытный почмакиватель,куда там до тебя.Делись опытом с другом своим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 сентября 2016, 15:12

      удачи ростову хотя на успех с таким составом мало верится

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 сентября 2016, 14:52

      надо заново клепать оборону! До Баварии всего один матч с крыльями будет, времени вообще нет.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 сентября 2016, 14:23

      Мало времени для адаптации новых игроков, Ростов в экстремальных условиях будет биться с топ клубом......Удачи ребятам!!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 2 сентября 2016, 14:18

      Три ГГГ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 сентября 2016, 13:54

      У Ростова есть все шансы достойно выступить в ЛЧ. Удачи Вам ребята, мы верим в
      Вас. Вперед МУЖИКИ!!!

      8
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      Рейтинг: +176

      gencha19 2 сентября 2016, 13:54

      Папа Миха ещё не было , было Баба Адам

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 2 сентября 2016, 13:26

      Удачи Ростову, хорошая заявка! Новичкам желаю прогресса и успехов в нашей "народной" ( после Спартака) команде!

      7
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 > Totti11 2 сентября 2016, 21:10

      Ростов ВПЕРЕД!

      0
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