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    В заявку «Зенита» на Лигу Европы попали 25 футболистов

    «Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах группового этапа Лиги Европы.

    В список «А» вошли 25 футболистов:

    Голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

    Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Вукашин Йованович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников.

    Полузащитники: Данни, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Юрий Жирков.

    Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

    Напомним, что на групповом этапе ЛЕ «Зенит» сыграет с АЗ, «Маккаби» из Тель-Авива и «Дандолком».

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.09.2016 12:33
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Aleron 2 сентября 2016, 16:05

      Где новость про потенциальное новое название клуба "Зенит" - "Зенит-Бургер Кинг"? А то всякую хрень тут публикуют, а этой новости нет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 2 сентября 2016, 14:21

      Обязаны выигрывать каждый матч в группе!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 сентября 2016, 12:59

      данни только к финалу восстановится)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 12:45

      выход в плей офф 80%

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > SandersMax 2 сентября 2016, 13:32

      Ты шоооо?? 1000000000000000000%!!
      И С ПЕРВОГО МЕСТА!!! С 6-Ю ПОБЕДАМИ(ну хорошо 5+1 ничейка)!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Parham 2 сентября 2016, 13:37

      если бомжи с первого места не выйдут, колхозники их засмеют

      0
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