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    Зарплата Брозовича в «Интере» может увеличиться вдвое

    «Интер» намерен предложить полузащитнику Марсело Брозовичу новый контракт. По условиям соглашения, сумма отступных за хорвата составит порядка 50 миллионов евро. Если футболист согласится на продление контракта, то его зарплата увеличится до 2,5 миллиона евро, то есть практически вдвое. Ранее сообщалось о предметном интересе к Брозовичу со стороны «Ювентуса».

    В прошедшем сезоне Брозович провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.09.2016 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 11:52

      зарплатой Интер и отговорил его от перехода

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