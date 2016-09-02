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    Шевченко: «У меня нет проблем с игроками, выступающими за клубы России»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что у него нет проблем во взаимоотношении с игроками национальной команды, выступающими за клубы России.

    «Я бы хотел столкнуться с проблемой, что мы выиграли отборочную группу и решаем, ехать или не ехать в Россию. Но пока нам предстоят первые матчи, а решение об участии или неучастии принимает федерация футбола. Я не испытываю проблем с игроками, выступающими в России. Среди вызванных на сбор такого нет ни одного» – приводит слова Шевченко «Новое Время».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 10:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 сентября 2016, 12:26

      Шева, не продавайся этим ублюдкам, которые портят отношения между славянами... Спорт, есть спорт. Ты же не Кличко...?!

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 11:54

      а какие должны быть проблемы?! спорт и политика по разные берега

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