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    «Барселона»: «Продление контракта c Энрике? Все в свое время»

    Руководство «Барселоны» в очередной раз отметило, что не намерено торопиться в вопросе продления контракта с главным тренером команды Луисом Энрике.

    «Энрике работает с огромным желанием. Но у каждого вопроса есть свое время решения. Мы намерены принять наиболее верное решение. Главное, чтобы специалист чувствовал себя счастливым и был полон сил для работы. Я, к примеру, очень спокоен», – заявил спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес.

    Источник: Sport.es

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    02.09.2016 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      galem72 2 сентября 2016, 09:11

      Заголовок выглядит так, будто сама Барселона заговорила. ))

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