«Барселона»: «Продление контракта c Энрике? Все в свое время»

Руководство «Барселоны» в очередной раз отметило, что не намерено торопиться в вопросе продления контракта с главным тренером команды Луисом Энрике.

«Энрике работает с огромным желанием. Но у каждого вопроса есть свое время решения. Мы намерены принять наиболее верное решение. Главное, чтобы специалист чувствовал себя счастливым и был полон сил для работы. Я, к примеру, очень спокоен», – заявил спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес.