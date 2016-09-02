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    Отбор ЧМ-2018. Парагвай на своем поле обыграл Чили

    В матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2018 сборная Парагвая на своем поле принимала Чили. Уже к 10-й минуте встречи хозяева вели со счетом 2:0 – отличились Оскар Ромеро и Пауло да Силва. До перерыва Чили сумели отыграть один мяч после точного удара Артуро Видаля. В дальнейшем счет в матче не менялся. Перед самым финальным свистком сборная Чили осталась в меньшинстве после удаления Гари Меделя.

    Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 7-й тур

    Парагвай – Чили – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ромеро, 6, 2:0 – да Сильва, 9; 2:1 – Видаль, 36

    Удаление: нет – Медель, 90+3

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 06:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 сентября 2016, 08:54

      А фаворитами были чилийцы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 2 сентября 2016, 08:08

      Каррера хороший специалист

      0
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