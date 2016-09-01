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    Созин: «На сегодняшний день сборная Черчесова обречена играть на 0:0»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными Турции и России (0:0).

    «У Черчесова есть время, чтобы определиться с костяком команды. Дальше – сложнее. Научить обороняться игроков можно. Но что делать с игрой созидательной, результативной? В игре с Турцией я этого не увидел. Нет сейчас в российском футболе игроков, умеющих обыгрывать своего оппонента один в один. Все, кто на это способен, – легионеры. Такие игроки – штучный товар во всем мире. Не могут в наших спортивных футбольных школах научить обыгрывать соперника на коротком участке поля. На мой взгляд, нашей сборной нужно натурализовывать игроков такого плана, а не вратарей и защитников. На сегодняшний день команда Черчесова обречена играть на 0:0. Это в принципе неплохо, но маловато будет для успешного выступления на чемпионате мира 2018 года», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2016 18:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Beim 2 сентября 2016, 09:14

      Богачи своих сынков пропихивают и лимит для них создают

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 2 сентября 2016, 09:12

      В школах прекрасно учат, вопрос только после школы кто на тебя без денег посмотрит и пропустит дальше

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 сентября 2016, 22:30

      Давно уже ясно, что нынешние проблемы сборной России имеют глубинный характер, и чтобы их решить надо не тренера менять или игроков, а так сказать корни самой системы - надо начинать с азов !

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 сентября 2016, 22:29

      Ну так значит в детских школах учить надо мальчишек дриблингу и технике, в чем проблема?

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