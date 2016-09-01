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    Оздоев: «Думаю, болельщикам понравилась игра сборной. Будем стараться их радовать»

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Турции (0:0).

    – У вас была отличная возможность забить. Почему не смогли как следует подстроиться под мяч?

    – Подстроился как раз хорошо. Но в голове проскочила мысль, что будет гол. Это всегда плохо сказывается. Нельзя думать, что мяч в воротах. Хотел в дальний угол пробить, но не получилось.

    – Какие у вас вообще впечатления от первого матча сборной со Станиславом Черчесовым?

    – Очень хорошие. Мы выполнили все установки тренера, показали хорошую игру. Думаю, болельщикам понравилось. Хотим показывать такую игру, чтобы болельщики поверили в сборную. А тренер мотивирует команду. Говорит, нужно биться, что мы представляем честь страны. Наверное, нам удастся сделать так, чтобы болельщики вновь пришли на стадион, а мы их будем стараться радовать.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.09.2016 15:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 сентября 2016, 16:51

      Да хз, меня хватило на 12 минут перекатывания мяча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 сентября 2016, 16:34

      а что в этой игре могло понравиться болельщикам??? какую-то вшивую турцию не смогли победить, ладно бы против нормальной сборной играли...........

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 1 сентября 2016, 15:52

      Старание есть, но игры нет

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Ден 781 1 сентября 2016, 16:55

      Не все сразу, друг мой)))

      -2
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 1 сентября 2016, 15:49

      Ничего личного к Оздоеву, но вчера точно не его день был!
      Постоянные ляпы при передачах, да и еще реальный шанс упустил!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 1 сентября 2016, 15:40

      видать задницей думаешь

      -3
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