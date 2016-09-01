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    ЦСКА попрощался с «Ареной Химки»

    ЦСКА выступил с официальным обращением в связи с переездом команды на новый стадион. Напомним, что 10 сентября армейцы сыграют с «Тереком» на «Арене ЦСКА».

    «Совсем скоро красно-синих ждет открытие своего нового дома на 3-й Песчаной. Но прежде чем мы отметим новоселье, нужно сделать еще одну важную вещь, а именно — сказать искреннее спасибо «Арене Химки».

    В 2009-м мы обыграли здесь «Рубин» в финале Кубка России, но тогда были в гостях. Впервые приняв нас в качестве домашней команды в 2010 году, уютный стадион в Химках прошел с нами большой путь. Казалось, что игра с «Амкаром» с вырванной на последней минуте победой была совсем недавно, но «Арена Химки» была нашим домом на протяжении целых шести лет. За это время мы вместе прошли через многие трудности и были за это награждены морем положительных эмоций.

    Два «золотых» матча, феерическая волевая победа над «Спартаком» в 2010-м, матч в специальной ретро-форме к 100-летию клуба в 2011-м, три Лиги чемпионов, победа над «Спортингом» в раунде плей-офф, самая крупная победа ПФК ЦСКА в чемпионатах России — перечислять можно еще очень долго.

    «Арена Химки» навсегда вписана в великую историю ПФК ЦСКА золотыми буквами. Руководство, тренерский штаб, игроки и сотрудники армейского клуба от всей души благодарят работников «Арены Химки», которые делали все, чтобы мы чувствовали себя, как дома!

    95 матчей. 66 побед. 182 гола. 3 чемпионских титула. Спасибо!» – говорится в сообщении армейского клуба.

    Источник: YouTube

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    01.09.2016 14:01
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