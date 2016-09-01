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    Бубнов: «Новая сборная России смотрелась неплохо и довольно организованно»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался удовлетворен игрой сборной России в товарищеском матче с командой Турции (0:0).

    «Стоит отметить, что в целом никто из игроков сборной не провалил матч с турками и плохого впечатления не оставил. Все старались, все играли довольно организованно. Неплохо команда выглядела и в обороне — у турок был всего один опасный момент, а больше сборная Турции создать ничего не смогла.

    Российская команда играла в три защитника — Черчесов выбрал тот же вариант, что и «Ростов». Именно поэтому Новосельцев и Кудряшов чувствовали себя вполне уверенно. То же самое, впрочем, можно сказать и о Березуцком. Неплохо со своими задачами в отборе справлялись Тарасов и Оздоев.

    Отмечу, что сборная России больше играла флангами, где находились Жирков и Самедов. Они выполняли свои задачи неплохо, и с флангов тоже приходили довольно опасные моменты.

    Конечно, в целом команда у нас пока еще несыгранная. Это было заметно, например, по действиям Миранчука и Смолова, хотя оба все равно старались обострять игру. Но для первого матча в новом составе сборная России все равно смотрелась неплохо и довольно организованно. Игроки хорошо прессинговали, в том числе и на чужой половине поля. В таких условиях туркам практически не удавалось владеть инициативой», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.09.2016 12:50
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 сентября 2016, 22:12

      Просто русских надо уметь понимать. Слуцкий был слишком мягок, Капелло слишком строг. А Черчесов и вставить может, и похвалить. Как же хочется верить, что это именно то, что нам нужно. Тем более, сборную знает не по наслышке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      B-E-S 1 сентября 2016, 15:05

      Естественно все мы считаем Бубнова "странноватым", но он довольно часто говорит по делу. И сейчас как раз тот случай. Все сказано абсолютно верно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > B-E-S 1 сентября 2016, 16:31

      ...а хто его считает странноватым? мутко? а может обделавшийся слуцкий?...у прогрессивного футбольного сообщества он весьма уважаемая и креативная личность!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 сентября 2016, 14:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мы с Бубновом наверное разные матчи смотрели,)))))))))

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 1 сентября 2016, 13:23

      Не часто от Бубнова такое можно услышать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 1 сентября 2016, 13:13

      Черчесов вина хорошего привёз?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 1 сентября 2016, 13:09

      О! Даже сам "Мэтр отечественной критики" их отметил )) Надо же! )

      2
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