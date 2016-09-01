Продажа билетов на ЧМ-2018 начнется в сентябре 2017 года

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о том, когда когда начнется продажа билетов на чемпионат мира-2018.

«Продажа билетов на чемпионат мира начнется в сентябре следующего года. Большая определенность наступает после жеребьевки группового этапа. Мы смогли добиться того, чтобы для граждан РФ была создана специальная категория билетов по приемлемой цене.

Все стадионы будут готовы в сроки, то есть до декабря 2017 года. В последнее время у нас вызывал беспокойство стадион в Санкт-Петербурге. Но он также будет готов вовремя, а именно в декабре нынешнего года», – сказал Сорокин.