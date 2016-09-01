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    Мутко: «Видно, что в Турции хотят дружить с Россией»

    Президент РФС Виталий Мутко пообщался с журналистами после товарищеского матча между сборными Турции и России, который завершился со счетом 0:0. Напомним, что встреча проходила в Анталье.

    «Надо поблагодарить турецкую сторону, они все сделали: и команду обезопасили, и вокруг. Все хорошо, молодцы. Шикарно. Конечно, климат может быть не для нас – очень душно, паузы делали воды попить. Атмосфера очень дружественная. Завтра я останусь на встречи с коллегами. Видно, что тут хотят дружить с Россией. И счет дружественным получился.

    В целом первая игра удалась: атмосфера хорошая, полный стадион, хороший соперник. Команда обновленная, есть у нас и класс и уровень, просто надо работать, реализовывать и забивать. Две техничные команды, хороший спарринг. Шесть человек вышли на замены – прекрасно», – сказал он.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    01.09.2016 10:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 сентября 2016, 13:09

      При следующем удобном случае снова самолет собьют, формально извинятся и................прям аж видно, что хотят дружить с нами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 1 сентября 2016, 12:46

      Мутко: вообщем как мы и договаривались,а игра сборной мне похер,а завтра я нажрусь с коллегами за дружбу народов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 1 сентября 2016, 12:17

      лизо....оп, что еще можно сказать о нем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 сентября 2016, 12:16

      А нож,нож как же?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 1 сентября 2016, 12:07

      Они может быть и хотят, вопрос получится ли, после всего, что они сделали?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 сентября 2016, 12:02

      Срочно отказываемся от помидоров из нижеперечисленных стран и запрещаем выезд туристов во Францию, Бельгию, Португалию.., короче во всю Европу.
      Потом они хотят с нами дружить.
      Потом мы становимся чемпионами, как минимум, Европы.
      Аминь!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 сентября 2016, 11:38

      Дебил, вещает для дебилов.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 сентября 2016, 11:11

      что он несет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Barsuk52 1 сентября 2016, 11:16

      Пустую голову.

      0
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