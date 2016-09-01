В ФНЛ перейдут еще два игрока из иностранных клубов

В Футбольной национальной лиге ожидают прибытия еще двух футболистов из иностранных клубов, о чем сообщает официальный сайт ФНЛ.



«Еще на двоих футболистов их клубы предоставили все необходимые для регистрации документы, однако официально включены в заявки они будут после получения ФНЛ международных трансферных сертификатов, поскольку оба до перехода в наши команды выступали за границей. Такой порядок предусмотрен статьeй 14 регламента РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов», – говорится в сообщении ФНЛ.