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    Луческу посетил ежегодный форум европейских тренеров УЕФА

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу посетил ежегодный форум европейских тренеров УЕФА, на котором наставники ведущих клубов обсудили последние тенденции в современном футболе.

    Участие в форуме также приняли: Карло Анчелотти («Бавария»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Арсен Венгер («Арсенал»), Унаи Эмери («ПСЖ»), Луис Энрике («Барселона»), Дитер Хеккинг («Вольфсбург»), Зинедин Зидан («Реал»), Руй Витория («Бенфика»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Хейн Ванхазебрук («Гент») и Сергей Ребров («Динамо» Киев).

    Источник: УЕФА

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    01.09.2016 07:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 сентября 2016, 07:23

      С каких это пор Зенит и Динамо Киев приписали к ведущим европейским клубам? Наверное Миллер и Суркис с утра проснулись и решили, что они будут ведущими европейскими клубами.

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Marqello 1 сентября 2016, 11:08

      А что же вы у колхоза Ивана то "золотого" покупаете? Помнится мне у Рубина были куплены Бухаров и Семак, чтобы Рубин не выиграл Чемпионат!!! Боитесь уже с начала первенства??? Ссыкуны!

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