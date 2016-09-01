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    Агент: «Локомотив» будет платить треть зарплаты Денисова»

    По информации агента Германа Ткаченко, представляющего интересы полузащитника Игоря Денисова, «Локомотив» будет платить треть зарплаты хавбека, а остальные две трети по контракту оплатит московское «Динамо», которому и принадлежит футболист. Об этом он заявил в эфире программы «Все на футбол».

    Напомним, что вчера «Локомотив» официально объявил о переходе Денисова. Футболист пополнил ряды железнодорожников на правах бесплатной аренды до конца текущего сезона РФПЛ.

    В текущем розыгрыше ФНЛ хавбек сыграл два матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2016 06:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +215

      iuda 1 сентября 2016, 11:55

      Денисовых много разведётся. Путать будем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 сентября 2016, 10:07

      Динамо красавцы игрока нет и зарплату платят,где бы такое Динамо найти, чтобы не работать и платили, госдумма только...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 сентября 2016, 10:04

      Кто то там мамой клялся,что будет играть в фнл

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      serzhio1 1 сентября 2016, 09:31

      Двое Денисовых теперь в команде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > serzhio1 1 сентября 2016, 22:24

      ахахахаха, 5 баллов)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 1 сентября 2016, 09:27

      гарик удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 сентября 2016, 09:24

      То есть как минимум лям...Локо за 1 миллион купил себе черный пиар )))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > ufos73 1 сентября 2016, 22:25

      раньше говорили что у него 5 лямов зп, значит может и полтора ляма)

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 сентября 2016, 09:16

      Если Сёма одобряет,значит ему пригодятся такие люди как Денисов,Портнягин........

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Lev Aleks 1 сентября 2016, 12:09

      Палыч всегда удивлял трансферами.
      постоянно болельщики задавались вопросом типа "на кой ... он нам нужен??", а когда новый игрок вписывался в состав все говорили "какой Палыч молодец." неудивлюсь, если и на этот раз все так и будет.
      удачи Юрий Палыч!!!!

      -1
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 1 сентября 2016, 09:04

      ну и нахер он нужен?

      -3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 сентября 2016, 08:09

      Ну если еще так , то может из этого что и выйдет .

      0
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