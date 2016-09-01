Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Денисов: «В «Локомотиве» никаких конфликтов не будет»

    Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Денисов прокомментировал свой переход в «Лкомотив».

    – Пока сложно что-либо говорить, потому что все произошло очень быстро. Испытываю волнение. Разговаривал с руководителями клуба и главным тренером. Готов сказать всем болельщикам, что никаких конфликтов не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю. Буду работать на тренировках и выкладываться на матчах.

    – Перед Евро-2016 ты получил травму, которая шокировала всех.

    – Это был удар по моей психологии. Я рассчитывал сыграть на Евро. По тренировочному процессу было видно, что сборная России могла выступить хорошо. Не понимаю, что произошло на турнире. Еще не разговаривал с ребятами. Жаль, что травма случилась, когда мне очень нужно было играть в футбол.

    – Ты покинул ФНЛ в последний день трансфертного окна. Был уверен, что вернешься в турнир своего уровня?

    – Если бы я остался в ФНЛ, пришлось бы играть там. Но сейчас семья под названием «Локомотив» дала мне воздух и шанс поиграть на высоком уровне. Я благодарен за это и оправдаю надежды.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2016 01:44
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 1 сентября 2016, 17:53

      ну нахрена локо вытащил этого бухгалтера из фнл????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Hazar1950 1 сентября 2016, 14:07

      Свинья везде грязь найдёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 сентября 2016, 13:59

      ФНЛ поумерила похоже амбиции Гарика

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 1 сентября 2016, 12:54

      Слово пасана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 сентября 2016, 10:08

      Вроде недавно говорил,что Динамо никогда не бросит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 сентября 2016, 09:34

      Горбатого только могила исправит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 1 сентября 2016, 08:46

      пустили козла в огород... ждём интриг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8017

      nik55 1 сентября 2016, 08:32

      собака лаяла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 сентября 2016, 08:28

      Семья под названием Локомотив,)))) Уже семья,)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Dgad 1 сентября 2016, 22:26

      это плохо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 сентября 2016, 07:58

      СЕГОДНЯ ЖЕ ИХ ПОСТРОИТ ПО РАНЖИРУ)))))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11