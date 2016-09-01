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    Яровинский: «ЦСКА мог подписать двух нападающих, но игроки не захотели ехать в Россию»

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о работе клуба в летнее трансферное окно.

    «Мы в офисе весь пол залили слезами от цен на трансферном рынке. В это окно все было безумно дорого. ЦСКА никого не подписал, мы трансферную компанию закончили несколько раньше сегодняшнего вечера.

    Мы очень активно искали вариант с арендой нападающего, достигли договоренности с двумя европейскими клубами из ведущих лиг, но сами игроки решили остаться в лиге, более привлекательной для них. Имена озвучивать не хотелось бы, потому что мы еще можем вернуться к этой теме. В ЦСКА никогда не отступают. Если не пускают в дверь, мы лезем в окно, и я надеюсь, мы в зимнее окно еще залезем.

    Искали нападающего не потому, что недовольны Траоре и Страндбергом. Мы прорабатывали разные варианты для того, чтобы иметь трех нападающих, по нашему мнению, иметь двух форвардов на длинный сезон недостаточно. К тому же, хотели найти игрока другого плана», – заявил Яровинский в эфире «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2016 01:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 1 сентября 2016, 20:49

      Все равно надо играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 сентября 2016, 16:21

      "Теперь эти деньги потратим на судей"-,сказал и заплакал...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 сентября 2016, 09:06

      че теперь об этом говорить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 сентября 2016, 08:13

      Надо было скупой мужской слезой полы в Европе заливать,а не у себя.Глядишь,смягчились бы западные "партнёры",отправили в Москву лучших игроков в аренду .За копеечку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 1 сентября 2016, 07:41

      с кто захочет чтобы его говно тренеривало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 сентября 2016, 06:08

      В Россию никто не едет, тоже мне новость.

      1
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      Рейтинг: +68

      солмон 1 сентября 2016, 02:34

      Как же так, без напов в ЛЧ играть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 сентября 2016, 02:24

      да уж Гинер если и все купил, кроме нападающего..... ЛЧ зимнего окна ждать не будет, а то повозят рылом по полю, 4-е место и домой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > FanatSerj 1 сентября 2016, 17:44

      при любом раскладе будет 4 место. цска в любой группе лч неконкурентоспособен, потому что цска это клуб исключительно уровня чр, пора запомнить это навеки

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 сентября 2016, 01:19

      Ох лол, на что кони расчитывают то?Скамейки нет, впереди еврокубки и чемпионат только начался.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > карасевщина 1 сентября 2016, 17:42

      зачем коням аек? у них и так группа для ежегодно-традиционного позора

      1
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