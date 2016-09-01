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    Черчесов: «Сборной России не хватило инстинкта убийцы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча против Турции, который стал дебютным для него у руля национальной команды.

    «0:0 – закономерный результат. Если бы Оздоев забил, это было бы хорошей точкой в игре. У команд много новых игроков, но был напряженный матч. У нас не было достаточного времени для тренировок, мы не сыгранные, поэтому решили сыграть блочным принципом. Новосельцев, Кудряшов – как в «Ростове», а Березуцкий играл роль Наваса. Плюс зенитовская связка Шатов – Жирков, а также Тарасов, Миранчук и Самедов из «Локомотива». Хотели, чтобы на поле была команда. В этом и причина игры в трех защитников. Но это не значит, что мы не будем играть в четырех защитников.

    Не считаю игру товарищеской, она была контрольной. Все выкладывались. Была не самая простая температура. Мы много сил потратили, свою задачу решили и будем готовиться к следующей игре. Мы начинаем свой путь. Сегодня был первый матч, чтобы сделать для себя выводы без эмоций. Нам не хватило инстинкта убийцы. Было несколько неплохих подходов, когда надо было доводить до ударов. На таком уровне 5-10 моментов не бывает», – заявил Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2016 00:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +508

      triton004 1 сентября 2016, 12:56

      Инстинкта самоубийц

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 1 сентября 2016, 11:51

      "Нам не хватило инстинкта убийцы." а ещё нормального тренера и игроков.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 сентября 2016, 09:40

      Инстинкта... кого??? Кому там блин убивать-то? Оздоеву и Бузову?

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 1 сентября 2016, 09:18

      Мои друзья,как не садитесь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 сентября 2016, 08:05

      У тренера есть .Видно по физиономии.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 сентября 2016, 07:57

      Вот и первый полит-договорняк в исполнении нового тренера.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 1 сентября 2016, 06:16

      Нормальных игроков не хватило, а не инстинкта убийцы

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 сентября 2016, 04:53

      Для первой игры с тренером Черчесовым результат не плохой))

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 1 сентября 2016, 02:17

      Какого инстинкта???Там одни травоядные...

      2
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      Рейтинг: +371

      ASG > mutabor0992 1 сентября 2016, 08:22

      ну почти, переработанные растительные продукты в кое че покрепче

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 сентября 2016, 00:33

      Всё верно сказал. Сыгранности в атаке не хватало, а вот защита отыграла вполне надёжно и согласованно. С учётом всех условий подготовки к матчу, качеству поля и мастерству соперника, сборная заслужила твёрдую четвёрку. Ну а забей Оздоев, то и четвёрку с плюсом.

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