Бубнов: «Некоторые уже предрекают «Спартаку» чемпионство, но я бы не спешил»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне, отметив, что красно-белых преждевременно записывать в чемпионы России. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Некоторые уже предрекают «Спартаку» чемпионство, но я бы не спешил. Команда еще не играла с лидерами, и те изменения, что красно-белые сейчас, с приходом Массимо Карреры, переживают, еще нужно стабилизировать. Ошибки у «Спартака» по-прежнему есть. Так, в матче с «Анжи», несмотря на победу москвичей, махачкалинцы создавали довольно опасные моменты у ворот красно-белых.

Но безусловно, не отметить прогресс «Спартака» нельзя. Команда стала более организованной, играет более свободно и раскрепощенно. Мы видим больше движения, и совершенно очевидно, что игрокам это нравится. Заметны и скорости, и прессинг, и взаимодействие футболистов. Видно, что налажен и контакт с новым главным тренером», – сказал Бубнов.