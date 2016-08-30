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  • Бубнов: «Некоторые уже предрекают «Спартаку» чемпионство, но я бы не спешил»

Бубнов: «Некоторые уже предрекают «Спартаку» чемпионство, но я бы не спешил»

30 августа 2016, 12:39
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне, отметив, что красно-белых преждевременно записывать в чемпионы России. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Некоторые уже предрекают «Спартаку» чемпионство, но я бы не спешил. Команда еще не играла с лидерами, и те изменения, что красно-белые сейчас, с приходом Массимо Карреры, переживают, еще нужно стабилизировать. Ошибки у «Спартака» по-прежнему есть. Так, в матче с «Анжи», несмотря на победу москвичей, махачкалинцы создавали довольно опасные моменты у ворот красно-белых.

Но безусловно, не отметить прогресс «Спартака» нельзя. Команда стала более организованной, играет более свободно и раскрепощенно. Мы видим больше движения, и совершенно очевидно, что игрокам это нравится. Заметны и скорости, и прессинг, и взаимодействие футболистов. Видно, что налажен и контакт с новым главным тренером», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Диктор
1472551647
А Краснодар ты не относишь к фаворитам?
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a-rakhmatov
1472552261
Рано бубнить о чемпионстве, но Спартак один из главных претендентов)))
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Pro100Kid
1472552825
Даже если бы Спартак сейчас выиграл подряд пять команд из числа борющихся за высокие места,было бы рано говорить о чемпионстве, потому как еще большая часть дистанции впереди. Так что подождем мая.
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qweewqqweewq
1472552936
Бу́бен — ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты звучания, состоящий из кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод
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Kulimen
1472553647
"Кариока, двойка"...ностальгия =(
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x-x-x-x-x
1472559381
каждый сезон Спартак начинает так ударно но итог всегда один. думаю что и в этом сезоне также хотя все можеть быть. будем смотреть в конце
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Молчуновский
1472564073
Бубнов: «Некоторые уже предрекают «Спартаку» чемпионство, но я бы не спешил. Вот, когда я иград в футбол, то тоже никогда не спешил, пасик поперек отдал плюсик заработал и закрылся.»
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