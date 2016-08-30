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    Галицкий: «Группа в Лиге Европы у нас одна из самых неприятных»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий выразил свое мнение о результате жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

    «Группа у нас одна из самых неприятных. «Ницца», хоть и из четвертой корзины, тоже может отобрать у всех очки и даже выйти в итоге в плей-офф. Да, «Шальке», наверное, чуть сильнее «Зальцбурга». Но здесь все могут отобрать очки у всех.

    И опять нам достались интересные чемпионаты. Мы опять привезем в Краснодар команды из Германии и Франции. Хотя гендиректор мне говорит, что лучше бы были слабые соперники, чтобы мы прошли дальше и заработали. Шутка, конечно.

    Не знаю, что такое «Зальцбург», наверное, как и они не знают нас, но «Шальке» и «Ницца» – это хорошие соперники. Все-таки надо получать удовольствие от футбола», – сказал он в интервью телеканалу «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2016 06:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +124

      marshal9 13 сентября 2016, 13:13

      но надо постаратся

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 30 августа 2016, 11:37

      Отличная группа команду надо закалять! Всем игрокам необходимо прочитать произведение" КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ" и никогда не распускать нюни на поле, биться на каждом участке до последней секунды матча. ВПЕРЕД БЫКИ МЫ ВЕРИМ В ВАС!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 августа 2016, 10:01

      У Ростова,блин,приятная.

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 30 августа 2016, 08:14

      Нормальная группа. Должны дальше проходить.

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