Рябинский: «Цель допинговой истерии – чемпионат мира по футболу»

Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который оплачивает расходы по судебному процессу об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских Игр-2016, уверен, что допинговые скандалы последнего времени связаны с проведением Россией ЧМ-2018.

«Цель всей этой допинговой истерии и с олимпийцами, и паралимпийцами банальная – чемпионат мира по футболу. Это мое мнение. Атака продолжится», – написал Рябинский на своей странице в Twitter.