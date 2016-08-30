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    Рябинский: «Цель допинговой истерии – чемпионат мира по футболу»

    Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который оплачивает расходы по судебному процессу об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских Игр-2016, уверен, что допинговые скандалы последнего времени связаны с проведением Россией ЧМ-2018.

    «Цель всей этой допинговой истерии и с олимпийцами, и паралимпийцами банальная – чемпионат мира по футболу. Это мое мнение. Атака продолжится», – написал Рябинский на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    30.08.2016 00:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 августа 2016, 08:53

      Не жрите допинг и никто вас не тронет

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      Рейтинг: +577

      yurdin > андрей андреев 30 августа 2016, 09:12

      Эй,любитель отхлестать себя,ты бредишь.Отношение к принимающим допинг спортсменам разных стран должно быть одинаковое. И если мельдоний назвали допингом, то называйте допингом и его американский аналог и так же бездоказательно отстраняйте спортсменов из штатов,пусть доказывают.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yurdin 30 августа 2016, 09:57

      Не надо мне пересказывать версию 1канала ТВ.Их отстранили из-за вмешательства государства в спорт.А про "вокруг враги" я слышу уже 52 года.Эта хрень уже надоела

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > андрей андреев 30 августа 2016, 11:41

      Не надо пересказывать мне новости либерастии, не подкреплённые фактами.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yurdin 30 августа 2016, 11:54

      Факты рассказал бывший глава антидрпинга России и спортсменка(не помню фамилии).Но это не важно.Просто подумай,почему тогда не топят китайцев?Они в спорте прут как танки и враги(по версии 1каналв)Америки?

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      Рейтинг: +577

      yurdin > андрей андреев 30 августа 2016, 15:09

      Таких перебежчиков,желающих обустроиться в "раю для потребителя" выращено за годы без СССР достаточно. И чтобы получить своё,они пойдут на всё. Однако, отвечать за клевету им скоро придётся-суд заставит. А на Китай наезжать у штатов "наезжалка"не выросла. Потому что золотовалютные запасы Китая, — самые большие в мире, почти три триллиона долларов, — в большей степени затрачиваются на покупку казначейских облигаций США. Таким образом, Китай как бы финансирует американскую экономику, покупая эти облигации, держа их у себя, не выбрасывая на рынок.Так что,сидя на крючке, условия не подиктуешь.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 августа 2016, 06:24

      Хватит юродствовать, надоело.

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