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    Жулиано: «Я не Халк, но определенное сходство есть»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано в эфире канала «Матч ТВ» прокомментировал сравнения с Халком.

    «Я в курсе сравнений с Халком, от этого мне никуда не деться. Когда выбирал седьмой номер, не знал, что до меня под этим номером играл именно Халк. Меня радует это сравнение, определенное сходство действительно есть. Но я не Халк. Халк более фланговый игрок, я же люблю располагаться в центре. Козыри Халка в индивидуальных качествах, а я более командный игрок. Удар? Я тоже могу хорошо пробить, но удар Халка посильнее», – сказал Жулиано.

    Также футболист поделился ожиданиями от нынешнего сезона.

    «В «Зените» я хочу стать чемпионом и пройти как можно дальше в Лиге Европы. «Зенит» – это большой клуб, который хорошо известен во всем мире. Меня не отпугивает то, что мы сейчас не играем в Лиге чемпионов. Думаю, мы там обязательно окажемся уже в следующем сезоне».

    Кроме того, Жулиано рассказал о своем желании поиграть в топ-клубе.

    «У меня есть мечта поиграть в европейском топ-клубе. Я люблю смотреть чемпионат Англии, там высочайший уровень конкуренции. В Испании тоже замечательный чемпионат. Слежу и за Бундеслигой. В общем, я в курсе всего, что происходит в европейском футболе, и готов к любому повороту событий».

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.08.2016 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      Миаил 30 августа 2016, 13:52

      Зенит непонятные какието. Всех лидеров распродадут и что дальше?какое чемпионство нафиг?

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