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    Мутко: «Планируем проводить матчи сборной на стадионе ЦСКА, в Казани и в Сочи»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, на каких стадионах сборная России будет принимать соперников по товарищеским матчам.

    «На стадионе ЦСКА мы планируем провести матчи, но пока им требуется время. Надо провести несколько внутренних матчей.

    В ближайшее время мы хотим оттестировать стадион в Казани и провести там игру сборной.

    В Сочи планируем к концу года сдать стадион и в феврале–марте там сыграть.

    Это наши обязательства и перед ФИФА, и это такая тренировка для служб стадионов», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 августа 2016, 21:09

      На позор арене планируем дальше пилить бабки

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