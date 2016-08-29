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    Черчесов: «Дзюба не сыграет в ближайших матчах, у Дзагоева шансов больше»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к товарищеским матчам против команд Турции и Ганы.

    «Сегодня тренировка восстановительная, и плюс это наша первая встреча. Дзюба на сто процентов не сможет участвовать, у Дзагоева шансов больше. Но надо не навредить и не усугубить его ситуацию, поэтому будем осторожны.

    Мы с Фернандесом сегодня разговаривали. Он – на португальском, я – на всех языках, поэтому мы друг друга поняли. Все, кто есть, в хорошем настроении.

    Две игры под флагом сборной, здесь хочется добиваться результата, с утра у нас будет медицинское обследование. Посмотрим, кто готов играть, а кто нет – от этого и будем исходить.

    Нам надо чуть-чуть голову поломать, стараемся нащупать идеальную конструкцию. Надо играть, оправданий у нас нет.

    Я не знаю, с чего вы взяли, что игроки будут халатно относиться к контрольным матчам. Надо создать такую среду, которая будет мотивировать. Я всегда старался подбирать максимально сильного соперника, с которым можно сравнить себя и понять, над чем надо работать», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 19:09
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 августа 2016, 19:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зюбку выгнать из страны!
      За флаг играть брезгует!

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