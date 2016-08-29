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    Мутко: «Сборной России придется проделать большую работу над имиджем»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборной России в ближайшее время предстоит провести серьезную работу над имиджем национальной команды.

    «Лицо футбола – это национальная команда. Нам придется проделать большую работу над имиджем. У нас невысокая посещаемость, уровень и рейтинги трансляций не слишком высоки. Главная задача этого лета – поднять увлеченность людей в футболе.

    Все это зависит и от качества игры, и от того поведения, тех сигналов, что есть в обществе. Все делается для развития детского футбола, но это не показывается, все место занимают скандалы», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 18:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11214

      alp 29 августа 2016, 21:19

      ему бы самому проделать такую работу над собой не помешало бы...

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 августа 2016, 21:12

      Свой имидж, господин, вы уже создали, до конца жизни не отмоетесь. Что касается сборной, все зависит от того, что забито в головах футболистов: если на первом месте "бабло" - пиши пропало; если на первом месте честь и гордость за свою страну - имидж наладится, болельщики будут со СВОЕЙ сборной..

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 29 августа 2016, 19:49

      со своего лица начни

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 29 августа 2016, 19:45

      Серьёзную работу над имиджем? А сами что вытворяете? С Турцией(на её поле !),с Ганой и мощной Коста-Рикой играем !Нельзя по-человечески подойти?Ну,там,двустороннюю в сборной провести,Беларусь пригласить и договориться о результативной ничьей.Можно и с Узбекистаном,Казахстаном сыграть....Игроки воспрянут,перестанут дерьмом себя обзывать.На западе напишут,что сборная России поднимается с колен.

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      Рейтинг: +6294

      порт 29 августа 2016, 18:51

      Главная задача этого лета – поднять увлеченность людей в футболе.
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      Так лето то скоро закончится.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 августа 2016, 18:45

      Первым пунктом в этой программе должно быть- " Выгнать нахер Мудка".

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