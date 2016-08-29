Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валентин Иванов: «Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Томью»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов заявил, что судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 5-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0). Напомним, нападающий Карлос Страндберг в чужой штрафной площади сбил Валерия Чуперку.

    – Это фол, который, к сожалению, не зафиксировал арбитр матча.

    – Почему, на ваш взгляд, судья не зафиксировал нарушение правил?

    – Потому что не был уверен в том, кто сыграл этот мяч. Ноги игроков обеих команд находились рядом, и мяч, по тому, как он полетел дальше, вполне мог пойти и от игрока обороняющегося. На повторе, впрочем, видно, что в мяч сыграл именно футболист атакующей команды, опередив соперника, после чего был сбит. Это, безусловно, фол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 30 августа 2016, 13:07

      Ага, случайность....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 августа 2016, 10:24

      Ничего он не ошибся, все спланировано: Зенит и московские команды должны
      быть вверху, а остальные нищесброды внизу, так же как и в обычной жизни
      страны. Все уже привыкли и относятся к этому с покорным пониманием.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      gennadiy 30 августа 2016, 09:52

      И правильно не заметил,ещё не хватало чтобы какая то Томь Зениту помогала.Поздравляем московский клуб с очередной победой,назло денежному Питеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      KK777 30 августа 2016, 09:23

      кони днище

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 августа 2016, 05:58

      да спецом он не заметил,чего греха таить,подсуживают коням и не первый год

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Каратель 1 сентября 2016, 03:36

      прежде чем комментарий писать, прочитай статью....не дали пенальти в пользу цска...а не в пользу томи........

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > sour12 2 сентября 2016, 21:16

      "ошибочно...в ворота ЦСКА..." чего не так?или это не засуживают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 30 августа 2016, 01:50

      Странно, что ты это заметил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 29 августа 2016, 18:55

      А может не ошибочно?!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 29 августа 2016, 18:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хроническое заболевание. Но излечимое. Люди машут всякими стягами с пиратской символикой,баннеры километровые ни о чём развешивают.А можно строго в тему всем болельщицким миром.Можно так проучить всех проходимцев,что убегут за бугор!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 августа 2016, 18:02

      "Нападающий Карлос Странберг в ЧУЖОЙ!!!штрафной площади сбил..." За что пенальти? Сбил в штрафной "Томи".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 августа 2016, 17:35

      Томи от этого не легче! А банковский счет Вилкова никто не проверял?

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11