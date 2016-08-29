Рейнгольд: «Против «Локомотива» вышел не «Краснодар», а пижоны. Так в футбол играть нельзя»

Краснодар играл хорошо) и я буду за них переживать в Лиге Европы) просто в том матче был сильнее Локомотив) и вообще очень сложно играть против команды у которой первый матч с новым тренером, тут просто не знаешь чего ожидать ... плюс дополнительный настрой у игроков ...
Рейнгольд ... прежде чем говорить о том или ином матче, посмотри его сначала
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что в матче 5-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2) игроки «Краснодара» действовали пижонски, за что были наказаны поражением.
«Меня удивил «Краснодар» в игре против «Локомотива». Я увидел на поле пижонов, так в футбол играть нельзя! Да, они выступают прилично, у них хороший состав, но играть по настроению – это не дело. «Краснодар» вновь выглядел сегодня абсолютно неубедительно, пижонили, я эти вещи не воспринимаю. Пижонов наказывают, и «Локомотив» их наказал», – сказал Рейнгольд.