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    Рейнгольд: «Против «Локомотива» вышел не «Краснодар», а пижоны. Так в футбол играть нельзя»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что в матче 5-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2) игроки «Краснодара» действовали пижонски, за что были наказаны поражением.

    «Меня удивил «Краснодар» в игре против «Локомотива». Я увидел на поле пижонов, так в футбол играть нельзя! Да, они выступают прилично, у них хороший состав, но играть по настроению – это не дело. «Краснодар» вновь выглядел сегодня абсолютно неубедительно, пижонили, я эти вещи не воспринимаю. Пижонов наказывают, и «Локомотив» их наказал», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    29.08.2016 15:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 16:42

      Краснодар играл хорошо) и я буду за них переживать в Лиге Европы) просто в том матче был сильнее Локомотив) и вообще очень сложно играть против команды у которой первый матч с новым тренером, тут просто не знаешь чего ожидать ... плюс дополнительный настрой у игроков ...
      Рейнгольд ... прежде чем говорить о том или ином матче, посмотри его сначала

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > карасевщина 29 августа 2016, 17:16

      Ну прям обезкровленный, лучший бомбардир Смолов, Ари, Жоазиньо, Крицюк, Енджейчик) прям вообще некому играть было) Это при том что на лавке ещё быстров сидит, тот же жоазиньо , и торбинский

      4
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 29 августа 2016, 16:03

      Нормальный был матч, смотрел Краснодар красиво играет! Не повезло маленько!

      4
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 15:55

      какие хоть пижоны?! бред

      0
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