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Ловчев: «Чемпионской игры у «Спартака» я пока не увидел»

29 августа 2016, 13:50
27

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 5-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:0) выразил мнение, что московский клуб пока не демонстрирует чемпионской игры. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

«Спартак» не впечатлил. А поначалу матча и вовсе разочаровал. Особенно это касается обороны – фланг Ещенко на первых минутах просто пылал. Считал его квалифицированным защитником, но то, что он творил против «Анжи» – безобразие. И логично, что закончилось все это удалением.

В плюс Каррере ставлю то, что мы в очередной раз увидели заведенную команду. «Спартак» поймал кураж, и неслучайно, празднуя голы, игроки бегут к итальянцу. Сначала Попов, теперь вот Промес. Но эмоции и беготня к тренеру после голов – это все лирика. Важно понимать, что «Анжи» – не ровня «Спартаку». Кто бы что не говорил, но чемпионской игры у команды Карреры я пока не увидел», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (27)
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SandersMax
1472467920
Ловчев всегда чем то не доволен и это откровенно подбешивает
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seawave
1472469231
Я тоже не увидел такой игры, Ловчев прав!
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Andrey160268
1472470025
Бред какой-то! О какой вообще чемпионской игре можно говорить после пяти туров. Вот закроется зимнее трансферное окно, после этого пройдет еще 3 - 4 тура, вот тогда уже можно будет судить, кто есть кто в этом чемпионате. А на сегодняшний день Спартак лучший и это факт.
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ufos73
1472470840
А кто ее показывает? У коне-бомжовых она вообще кабинетная
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Диктор
1472471531
Нам по боку что ты там увидел или нет,просто на данный момент Спартак лучший,и это подтверждает таблица.
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ваавва
1472471551
Спартак реально не ожидал такой агрессии от Анжи в первом тайм вот и были моменты,а когда Спартак вышел на второй он закрыл Анжи все подходы и они уже ничего не могли с этим поделать!
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ваавва
1472471733
Смотрю уже какой матч и вижу,что должно быть пенальти в ворота противника Спартака!Это было и с крыльями,краснодаром, и в матче с Анжи!
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каа
1472471765
Вообще то чемпионская игра -прерогатива чемпионов... так что потерпи как минимум 25 туров еще... и даже тогда не факт что увидишь...)))
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ivanthebest
1472474256
Вообще что за понятие чемпионская игра? По-моему это просто брехня пустозвонов... Разве в том году Реал играл не по-чемпионски? Но тем не менее чемпионом Испании он не стал... Можно играть очень красиво и содержательно и чемпионом при этом не стать, а можно как кони, играть так себе и стать чемпионами не без помощи судей... Вот тебе и чемпионская игра. Поэтому, считаю что это понятие не имеет практически никакой общей сути с чемпионством.
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bset
1472476018
Зато мы по-чемпионски играем... Что в прошлом сезоне, что в этом.....
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