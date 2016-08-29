Ловчев: «Чемпионской игры у «Спартака» я пока не увидел»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 5-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:0) выразил мнение, что московский клуб пока не демонстрирует чемпионской игры. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

«Спартак» не впечатлил. А поначалу матча и вовсе разочаровал. Особенно это касается обороны – фланг Ещенко на первых минутах просто пылал. Считал его квалифицированным защитником, но то, что он творил против «Анжи» – безобразие. И логично, что закончилось все это удалением.

В плюс Каррере ставлю то, что мы в очередной раз увидели заведенную команду. «Спартак» поймал кураж, и неслучайно, празднуя голы, игроки бегут к итальянцу. Сначала Попов, теперь вот Промес. Но эмоции и беготня к тренеру после голов – это все лирика. Важно понимать, что «Анжи» – не ровня «Спартаку». Кто бы что не говорил, но чемпионской игры у команды Карреры я пока не увидел», – сказал Ловчев.