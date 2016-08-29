Возвращение «Рубина» на «Казань-Арену» состоится в 10-м туре РФПЛ

Как сообщил руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов, команда возобновит выступления на «Казань-Арене» в поединке 10-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Отметим, что изначально возвращение команды Хави Грасии на родной стадион должно было состояться в шестом туре в игре против «Урала».

Нынешним летом на «Казань-Арене» был перестелен газон. По этой причине первые матчи сезона-2016/17 «Рубин» проводит на стадионе «Центральный».