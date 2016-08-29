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    Возвращение «Рубина» на «Казань-Арену» состоится в 10-м туре РФПЛ

    Как сообщил руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов, команда возобновит выступления на «Казань-Арене» в поединке 10-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Отметим, что изначально возвращение команды Хави Грасии на родной стадион должно было состояться в шестом туре в игре против «Урала».

    Нынешним летом на «Казань-Арене» был перестелен газон. По этой причине первые матчи сезона-2016/17 «Рубин» проводит на стадионе «Центральный».

    Источник: Р-Спорт

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    29.08.2016 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +332

      семечкин 29 августа 2016, 12:04

      как раз Грасия говорил, что вытягивал на пятое место команду, которая после двенадцатого тура была на последнем месте....
      есть возможность повторить успех!!!
      даже фору имеет в два тура и может даже не скатятся ещё за Оренбург)))

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 29 августа 2016, 11:57

      Ну,хоть этот газон не загубите.

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