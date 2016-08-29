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  • Бубнов: «Спартак» сейчас лучший по организации атаки в РФПЛ»

Бубнов: «Спартак» сейчас лучший по организации атаки в РФПЛ»

29 августа 2016, 09:25
25

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал победу красно-белых в поединке пятого тура РФПЛ против «Анжи» (2:0).

– Каким образом Массимо Каррере удалось достучаться до Зе Луиша, который во втором матче кряду обеспечивает результат?

– Тут все дело в тактике. Если посмотреть на первую голевую комбинацию, то когда Зе Луишу шла передача, Ананидзе уже под него открывался. Было очевидно, что это взаимодействие наигрывается на тренировках. Если раньше защитники «Спартака» могли подолгу катать мяч сзади, то теперь они постоянно ищут варианты обострения впереди – пас Зе Луишу тогда отдал Боккетти. Плюс появился Фернандо, благодаря которому Зобнин и Глушаков смогли играть несколько иначе, больше помогая линии атаки. В составе красно-белых немало футболистов, способных снабжать Зе Луиша мячами, и Каррера конкретизировал в том числе и его задачи на поле.

– Красивые голевые комбинации – это новый стиль «Спартака»?

– Я бы так не сказал, «Спартак» так и должен играть. До этого команда часто использовала передачи назад и поперек, не было конструктива в середине поля. Сейчас его стало больше, и направлен он на чужие ворота. И речь о движении не только мяча, но и игроков. Нападающие стали больше открываться, искать свободные зоны, а игроки средней линии стараются как можно быстрее доставить им туда мячи. Каррера сумел связать их всех вместе, организовать и найти оптимальный состав.

– Красная карточка Ещенко может стать поводом для потери места в основе?

– В первую очередь, хотел бы обратить внимание на еще один плюс в копилку Карреры. В первом тайме Бериша очень часто оставался наедине с Ещенко, чего нельзя было допускать. Отсюда часто и возникала острота у ворот «Спартака», но после перерыва появилась подстраховка, и лидер «Анжи» сразу потерялся на поле. Что же касается удаления, то после него Ещенко действительно может осесть на лавке, хотя в большей степени это будет зависеть от того, как проявит себя его сменщик – Паршивлюк или Макеев, к примеру. А так, Андрей очень полезен в атаке, но по игре в обороне к нему есть немало вопросов.

– Красно-белые уходят на двухнедельный перерыв лидерами чемпионата. Действительно ли это лучшая российская команда на данный момент?

– Пока рано об этом говорить, так как «Спартак» провел лишь один серьезный матч против прямого конкурента – «Краснодара», который был к тому же обескровлен потерями. Но в стане москвичей произошли позитивные изменения – первое место и один пропущенный мяч это подтверждают. Команда сделала неплохой задел на старте сезона, и при качественном усилении и отсутствии нагрузки в виде еврокубков она вполне может побороться за самые высокие места. А с точки зрения организации игры в атаке «Спартак» в двух последних турах, пожалуй, выглядел убедительнее всех в Премьер-лиге.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (25)
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SandersMax
1472452749
я знал что из Каррере выйдет хороший тактик, он все верно делает, результат говорит за себя сам. о том что игроки именно двигаются, тут спору нет. реально команда преобразилась и заиграла в футбол хорошего уровня. если бы не раннее поражение на стадии квалификации в еврокубке, то вполне были бы шансы на результат. в то же время Спартак будет сосредоточен на чемпионате и возможно наконец возьмет золото которое все ждут уже много много лет
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seawave
1472454920
Бубнову сон приснился)
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MaxSpartakM
1472455814
Рубин отскочил! А так все игры были на стороне КБ
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gor77
1472456099
И в дополнение, это предпоследний вопрос от Sportbox:
— Что не получилось у «Анжи»?
— Забить. Если бы хозяева в первом тайме использовали свои моменты, игра сложилась бы иначе. «Анжи» умеет закрываться и неплохо действует на контратаках. А после пропущенного мяча им пришлось больше открываться, отдавая «Спартаку» свободное пространство. Возможно, махачкалинцы подсели функционально — в конце они попросту не смогли увеличить темп и скорости. Кроме того, в команде много новичков, не хватает сыгранности. Впереди обязательно нужен кто-то, кто мог бы помогать Берише обострять игру. У «Спартака» в плане количества креативных футболистов в этом матче был перевес.
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a-rakhmatov
1472458693
Да действительно, Спартак заиграл в свою игру и этот факт неоспорим)))
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fantom23
1472458815
Приятно смотреть на данный момент на Спартак.....
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subbotaspartak
1472459183
Это нормально, это не взрыв, Первыми выйдем на перерыв, Но помню в школе после перемены Случались нехорошие перемены. Так что надо всё сохранить. Фернандо с Ещенко заменить, И паровоз по полной нагрузить.
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Диктор
1472460520
Прикольно когда так говорят про команду,которая еще ни разу ни проиграла и уверенно идет в данный момент на первом месте.Могу предположить что это просто желчь человека.
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fitt
1472462753
ох ребята снова радуетесь, а что будет в конце сезона? как обычно начнете Федуна ругать? )))
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APchelov
1472469907
Выиграли у Анжи, а шуму, словно чемпионами стали. Да, Картера хорош, Не то что безликий Алень. Но у Спартака и прежде были взлёты, а потом сыпались
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