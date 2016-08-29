Бубнов: «Спартак» сейчас лучший по организации атаки в РФПЛ»

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал победу красно-белых в поединке пятого тура РФПЛ против «Анжи» (2:0).

– Каким образом Массимо Каррере удалось достучаться до Зе Луиша, который во втором матче кряду обеспечивает результат?

– Тут все дело в тактике. Если посмотреть на первую голевую комбинацию, то когда Зе Луишу шла передача, Ананидзе уже под него открывался. Было очевидно, что это взаимодействие наигрывается на тренировках. Если раньше защитники «Спартака» могли подолгу катать мяч сзади, то теперь они постоянно ищут варианты обострения впереди – пас Зе Луишу тогда отдал Боккетти. Плюс появился Фернандо, благодаря которому Зобнин и Глушаков смогли играть несколько иначе, больше помогая линии атаки. В составе красно-белых немало футболистов, способных снабжать Зе Луиша мячами, и Каррера конкретизировал в том числе и его задачи на поле.

– Красивые голевые комбинации – это новый стиль «Спартака»?

– Я бы так не сказал, «Спартак» так и должен играть. До этого команда часто использовала передачи назад и поперек, не было конструктива в середине поля. Сейчас его стало больше, и направлен он на чужие ворота. И речь о движении не только мяча, но и игроков. Нападающие стали больше открываться, искать свободные зоны, а игроки средней линии стараются как можно быстрее доставить им туда мячи. Каррера сумел связать их всех вместе, организовать и найти оптимальный состав.

– Красная карточка Ещенко может стать поводом для потери места в основе?

– В первую очередь, хотел бы обратить внимание на еще один плюс в копилку Карреры. В первом тайме Бериша очень часто оставался наедине с Ещенко, чего нельзя было допускать. Отсюда часто и возникала острота у ворот «Спартака», но после перерыва появилась подстраховка, и лидер «Анжи» сразу потерялся на поле. Что же касается удаления, то после него Ещенко действительно может осесть на лавке, хотя в большей степени это будет зависеть от того, как проявит себя его сменщик – Паршивлюк или Макеев, к примеру. А так, Андрей очень полезен в атаке, но по игре в обороне к нему есть немало вопросов.

– Красно-белые уходят на двухнедельный перерыв лидерами чемпионата. Действительно ли это лучшая российская команда на данный момент?

– Пока рано об этом говорить, так как «Спартак» провел лишь один серьезный матч против прямого конкурента – «Краснодара», который был к тому же обескровлен потерями. Но в стане москвичей произошли позитивные изменения – первое место и один пропущенный мяч это подтверждают. Команда сделала неплохой задел на старте сезона, и при качественном усилении и отсутствии нагрузки в виде еврокубков она вполне может побороться за самые высокие места. А с точки зрения организации игры в атаке «Спартак» в двух последних турах, пожалуй, выглядел убедительнее всех в Премьер-лиге.