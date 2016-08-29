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    Бушманов: «В ближайшее время Паршивлюк, Гранат и Яковлев присоединятся к основе «Спартака»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов подчеркнул, что защитники Сергей Паршивлюк и Владимир Гранат, а также хавбек Павел Яковлев, больше не будут выступать за вторую команду красно-белых. Игроки в ближайшее время присоединятся к основе.

    «Паршивлюк, Гранат и Яковлев, которые на этой неделе тренировались с основной командой, выступление за «Спартак-2» (не продолжат. В ближайшее время они присоединятся к основе. Встречу с «Балтикой» (1:2) они играли потому, что провели со «Спартаком» слишком мало тренировок. Каррера принял решение поехать в Махачкалу с более привычным составом. А Паршивлюк, Гранат и Яковлев вскоре будут работать с основой», – сказал Бушманов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    29.08.2016 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Kareon 29 августа 2016, 11:45

      Паршивлюк может уже дебютировать следующей игре с локо ещенко не будет

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