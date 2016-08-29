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  • «Спартак» повторил рекорд по пропущенным мячам после пяти туров чемпионата

«Спартак» повторил рекорд по пропущенным мячам после пяти туров чемпионата

29 августа 2016, 07:10
11

Обыграв «Анжи» в поединке пятого тура РФПЛ (2:0), «Спартак» довел свою разницу забитых и пропущенных мячей до плюс девяти. Этот показатель является третьим для красно-белых в чемпионатах России. В 1993 и 1997 годах разница после аналогичного отрезка составляла +11 и +10 соответственно. Помимо этого, спартаковцы повторили рекорд по количеству пропущенных голов: также как в 1992 и 2001 годах, в нынешнем розыгрыше московская команда лишь единожды позволила соперникам поразить свои ворота в течение стартовых пяти игр первенства.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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dudarik
1472444406
Красавы так держать......а вдруг.?..........
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ДЖУZ
1472445002
начинается.... Спартак это, Спартак то..., этим самым вы и утопили Спартак в в своё время.Должно быть такое же внимания как и к другим командам
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MaxSpartakM
1472448816
И кто вместо Ещенко играть будет? Фернандо-Ромуло! А Ещенко?
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Parham
1472449209
Надо опустить их с небес на землю!!!
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marslond
1472450607
Итальянская оборона!
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SandersMax
1472451374
это все конечно здорово, но главное сохранить этот уровень по ходу сезона. а так респект
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nik55
1472455950
нужно продолжить играть так же стабильно
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maior-60
1472461455
Это радует.
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