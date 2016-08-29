«Спартак» повторил рекорд по пропущенным мячам после пяти туров чемпионата

Обыграв «Анжи» в поединке пятого тура РФПЛ (2:0), «Спартак» довел свою разницу забитых и пропущенных мячей до плюс девяти. Этот показатель является третьим для красно-белых в чемпионатах России. В 1993 и 1997 годах разница после аналогичного отрезка составляла +11 и +10 соответственно. Помимо этого, спартаковцы повторили рекорд по количеству пропущенных голов: также как в 1992 и 2001 годах, в нынешнем розыгрыше московская команда лишь единожды позволила соперникам поразить свои ворота в течение стартовых пяти игр первенства.