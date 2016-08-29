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    «Спартак» повторил рекорд по пропущенным мячам после пяти туров чемпионата

    Обыграв «Анжи» в поединке пятого тура РФПЛ (2:0), «Спартак» довел свою разницу забитых и пропущенных мячей до плюс девяти. Этот показатель является третьим для красно-белых в чемпионатах России. В 1993 и 1997 годах разница после аналогичного отрезка составляла +11 и +10 соответственно. Помимо этого, спартаковцы повторили рекорд по количеству пропущенных голов: также как в 1992 и 2001 годах, в нынешнем розыгрыше московская команда лишь единожды позволила соперникам поразить свои ворота в течение стартовых пяти игр первенства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 07:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 29 августа 2016, 12:04

      Это радует.

      0
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      Рейтинг: +7993

      nik55 29 августа 2016, 10:32

      нужно продолжить играть так же стабильно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 09:16

      это все конечно здорово, но главное сохранить этот уровень по ходу сезона. а так респект

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 29 августа 2016, 09:03

      Итальянская оборона!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 29 августа 2016, 08:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо опустить их с небес на землю!!!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 августа 2016, 08:33

      И кто вместо Ещенко играть будет? Фернандо-Ромуло! А Ещенко?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > MaxSpartakM 29 августа 2016, 09:19

      Фернандо тоже следующий матч пропускает.
      Возможно Зобнин будет - он после удаления Ещенко неплохо отработал на его позиции

      -1
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      ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > гус 29 августа 2016, 10:32

      Кто ни будь знает что ни будь о физ форме Паршивлюка ?

      -1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > MaxSpartakM 30 августа 2016, 09:33

      да вроде в порядке, бегает за Спартак-2

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 29 августа 2016, 07:30

      начинается.... Спартак это, Спартак то..., этим самым вы и утопили Спартак в в своё время.Должно быть такое же внимания как и к другим командам

      -1
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      Рейтинг: +295

      dudarik 29 августа 2016, 07:20

      Красавы так держать......а вдруг.?..........

      1
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