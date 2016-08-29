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    Глушаков: «В матче с «Анжи» на поле получилась настоящая бойня»

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков отметил высокий накал страстей в поединке пятого тура РФПЛ с «Анжи» (2:0). По словам капитана красно-белых, самое главное на данный момент – побеждать и брать очки.

    «Сегодня на поле получилась настоящая бойня. Самое главное, что взяли три очка на таком тяжелом поле, и, играя в меньшинстве, вырвали победу. В первом тайме мы сами ошибались, из-за этого и возникали моменты. Они, кстати, были и у нас, так как мы два раза попадали в штанги.

    Это футбол: не забиваешь ты – забивают тебе. Сегодня свои моменты мы реализовали, а «Анжи» – нет. Это только начало чемпионата, тут важна каждая игра. Самое главное сейчас – одерживать победы и брать по три очка», – сказал Глушаков.

    Источник: ТАСС

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    29.08.2016 06:39
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 29 августа 2016, 13:18

      поле действительно было кашмарным

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 07:49

      Полностью согласен.

      2
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