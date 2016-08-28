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    Калитвинцев: «За это поражение мне не стыдно»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал результат матча 10-го тура первенства ФНЛ против «Тосно» (0:1).

    «За это поражение не стыдно, не обижая соперника. Такого преимущество у нас, по-моему, еще никогда не было. Мы не сомневались, что сил хватит. Было достаточно времени, ребята тренируются и свой хлеб едят не зря. Стартом сезона доволен, но не на 100%, конечно. Сегодняшнее поражение даст нам больше, чем даже если бы мы сыграли вничью», – заявил Калитвинцев.

    Источник: Twitter

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    28.08.2016 19:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +87

      Polilux 29 августа 2016, 22:26

      Единственный тренер в России , который адекватно оценивает свои игры ! Не думал , но теперь уважаю !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 29 августа 2016, 00:32

      Действительно провальный матч.Запомнится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 28 августа 2016, 20:19

      Ладно... Рубин тоже у Барсы когда-то выигрывал, но где Барса и где Рубин мы все знаем. В конце концов за неделю третья игра и все равно доминировали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа > yurdin 28 августа 2016, 20:28

      что ты сравниваешь с пальцем???...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > yurdin 28 августа 2016, 21:48

      Просто не повезло ! 4 штанги,уйма моментов и т.д.

      -1
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      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший 28 августа 2016, 20:07

      тебе гад не стыдно!!!! А мне после 53 лет боления за Динамо, команду Яшина, Якушина и многих многих других не стыдно проигрывать команде райцентра на своем поле!!!!!!!!!!!!!!!! Чмо!

      2
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      Рейтинг: +90

      greck > Суворов_лучший 29 августа 2016, 10:38

      не знаю уважаемый сколько Вам лет, но за Ваш сленг мне стыдно, а для тех кто смотрел игру смысл слов понятен...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший > greck 29 августа 2016, 11:06

      ты свои комменты матерные перечитай, а потом вякай!
      Играли неплохо, живьем видел, но если тренер за базаром не следит, то чего от такого ждать? будущей второй лиги?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший > Жак Ширак Обама 29 августа 2016, 11:07

      Чудо! Обезьяна писать научилась!

      -1
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