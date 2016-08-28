Калитвинцев: «За это поражение мне не стыдно»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал результат матча 10-го тура первенства ФНЛ против «Тосно» (0:1).

«За это поражение не стыдно, не обижая соперника. Такого преимущество у нас, по-моему, еще никогда не было. Мы не сомневались, что сил хватит. Было достаточно времени, ребята тренируются и свой хлеб едят не зря. Стартом сезона доволен, но не на 100%, конечно. Сегодняшнее поражение даст нам больше, чем даже если бы мы сыграли вничью», – заявил Калитвинцев.