Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бухаров, Балай и Азмун появятся на поле в стартовых составах в матче «Терек» – «Ростов»

    Стали известны стартовые составы «Терека» и «Ростова» на матч 5-го тура РФПЛ.

    «Терек»: Городов, Уциев, Адилсон, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Грозав, Митришев, Балай.

    «Ростов»: Джанаев, Киреев, Терентьев, Новосельцев, Кудряшов, Гацкан, Байрамян, Ерохин, Калачев, Бухаров, Азмун.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2016 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 29 августа 2016, 05:41

      Честно говоря, ожидал нормальной интеллектуальной игры без психоза. Ничья- 1-1. Но то, что увидел... А судьи - КТО? Где таких мудаков выращивают? Ростов, крепись, это всё зависть!,, РСМ, спасибо за игру. С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 29 августа 2016, 00:00

      Терек молодцы наказал ростовчан

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 28 августа 2016, 23:59

      Ростов проста,лся

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -110

      spbultras 28 августа 2016, 20:42

      Терек,вперед

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > spbultras 29 августа 2016, 05:42

      Зенит, вперёд ногами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 августа 2016, 19:00

      Давай ГРозный мочи!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      MixterFS > PNZ1985 28 августа 2016, 19:47

      Грозный Мочи в Штаны От Великого Ростова!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 > MixterFS 29 августа 2016, 00:00

      Походу в штаны мочили вы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > max74 29 августа 2016, 09:01

      Ну и кто на коне? сучьи потроха

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11