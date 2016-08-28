Бухаров, Балай и Азмун появятся на поле в стартовых составах в матче «Терек» – «Ростов»

Стали известны стартовые составы «Терека» и «Ростова» на матч 5-го тура РФПЛ.

«Терек»: Городов, Уциев, Адилсон, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Грозав, Митришев, Балай.

«Ростов»: Джанаев, Киреев, Терентьев, Новосельцев, Кудряшов, Гацкан, Байрамян, Ерохин, Калачев, Бухаров, Азмун.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.