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    Подберезкин, Хенти и Миранчук выйдут с первых минут в матче «Краснодара» и «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 5-го тура РФПЛ.

    «Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Мартынович, Калешин, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Подберезкин, Смолов.

    «Локомотив»: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Миранчук, Ндинга, Самедов, Майкон, Хенти.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Кубань» и начнется в 19:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    28.08.2016 18:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +407

      18JG 28 августа 2016, 19:06

      Проводницы закрепятся на дне таблицы;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 августа 2016, 18:49

      Верим в Локомотив!

      1
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      ...
      Рейтинг: +33707

      zra78 > Joko21 28 августа 2016, 18:54

      И не как иначе

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