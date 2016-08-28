Подберезкин, Хенти и Миранчук выйдут с первых минут в матче «Краснодара» и «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 5-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Мартынович, Калешин, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Подберезкин, Смолов.

«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Миранчук, Ндинга, Самедов, Майкон, Хенти.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Кубань» и начнется в 19:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.