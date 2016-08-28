Орлов: «Бразильцы знают, что в «Зените» можно подняться до сборной. Это говорит об авторитете команды»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» стал для полузащитника Жулиано площадкой для попадания в состав сборной Бразилии.

«Жулиано ведь три с половиной года не вызывали в сборную Бразилии – а теперь, уже из «Зенита», его снова пригласили. Это говорит об авторитете российской команды: бразильцы знают, что игроки здесь способны подниматься. Ведь и Халк ездил в национальную команду отсюда», – сказал Орлов.