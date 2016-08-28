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    Орлов: «Бразильцы знают, что в «Зените» можно подняться до сборной. Это говорит об авторитете команды»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» стал для полузащитника Жулиано площадкой для попадания в состав сборной Бразилии.

    «Жулиано ведь три с половиной года не вызывали в сборную Бразилии – а теперь, уже из «Зенита», его снова пригласили. Это говорит об авторитете российской команды: бразильцы знают, что игроки здесь способны подниматься. Ведь и Халк ездил в национальную команду отсюда», – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.08.2016 16:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 28 августа 2016, 17:22

      Гена не пори чушь! Прям так хота это ему сказать-жаль не прочитает!

      0
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 28 августа 2016, 17:17

      Не припомню ни одного бразильца , который поднялся до сборной в Зените... вот помню одного, который перешел в Зенит и остался вне сборной...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 августа 2016, 16:53

      Орлову пора завязывать с коментированием,скоро как бубнов станет

      1
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      Рейтинг: +7993

      nik55 28 августа 2016, 16:25

      сейчас вся Бразилия в зенит придет--Орлов лечи голову

      2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 28 августа 2016, 16:25

      Орлов ты не орел всякую чушь несешь

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 28 августа 2016, 16:19

      ПОНАЧАЛУ ЕЗДИЛ И ХАЛК.....
      А ПОТОМ?

      0
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