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    Дзагоев проведет в сборной России целый сбор, Фернандес отправится на один день

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о серьезности травм защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева, получивших повреждения во время матча 5-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).

    «Что касается Дзагоева, то сроки возвращения его в общую группу будут зависеть от его самочувствия. Травма несерьезная. У него небольшой спазм без повреждения мышечных структур. Алан отправится завтра на сбор национальной команды. А будет ли он играть, уже зависит от его состояния. Врачи сборной примут решение.

    У Фернандеса травма серьезнее. Он, насколько я знаю, поедет на сбор национальной команды, но только на один день. А потом вернется в расположение ЦСКА и продолжит восстановление у нас», – сказал Керимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2016 15:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 августа 2016, 01:54

      Какой смысл ехать на один день?

      0
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 28 августа 2016, 17:32

      Здоровья, Марио и Алану!!! Парни, выздоравливайте!!!

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 августа 2016, 17:25

      Нигер готов уже любую Жо поцеловать, лишь бы паспорт дали )))

      -3
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 28 августа 2016, 16:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот, люди понимают значимость сборной, вызвали значит надо ехать, а то игрочишка матч отыграл и решил не ехать

      -4
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 28 августа 2016, 16:20

      А зачем ехать-то травмированным?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Ral13 28 августа 2016, 17:25

      За паспортом, точнее за то что б разрешили считаться не легом ))

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