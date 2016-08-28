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    Инфантино: «Каждый день по сотне раз жалею, что стал президентом ФИФА»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что жалеет о своей победе на выборах главы организации. Напомним, 46-летний функционер был избран президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.

    «Каждый день по сотне раз жалею, что победил на выборах в президенты ФИФА. Но при этом каждый день я тысячу раз радуюсь моей новой роли. Это большая честь – работать в команде с более чем 500 сотрудниками, каждый из которых также одержим футбольной страстью и хочет сделать что-то для футбола по всему миру», – сказал Инфантино.

    Источник: ТАСС

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    28.08.2016 13:29
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 28 августа 2016, 14:46

      Что то он неопределившийся какой-то)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 августа 2016, 13:48

      Мафия не победима....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 13:31

      что ж ты фраер сдал назад)))

      0
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