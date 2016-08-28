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    Зидан: «Хамес Родригес улучшил игру команды, он остается»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениям от игры своих подопечных в матче второго тура Примеры против «Сельты» (2:1).

    «Мы не блистали сегодня, но всегда существует вероятность того, что мы не сможем сыграть так, как хотим.

    Это часть работы, которой мы занимались. Нам есть над чем работать, но нашим выступлением в этой части сезона я доволен.

    Мы не можем всегда легко выигрывать, легких матчей не бывает. Я доволен тремя очками.

    Хамес мне понравился, а в таком матче это было непросто. Он улучшил игру команды. Он остается», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    28.08.2016 00:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 28 августа 2016, 16:49

      продлил бы контракт пока не передумали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 09:45

      это было очевидно

      0
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